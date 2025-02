Urgent : un incendie d'une rare violence au Parc Lambaye de Pikine

Un incendie d'une rare intensité s'est déclaré ce soir au parc Lambaye, situé près de la gare routière des Beaux Maraîchers à Pikine. Selon un reporter de PressAfrik, résident de la zone, le feu a éclaté aux alentours de 20 heures, provoquant des scènes de panique dans les environs. La violence des flammes a été telle que plusieurs unités des sapeurs-pompiers, avec une dizaine de véhicules déployés, ont eu des difficultés à accéder directement aux zones touchées par l’incendie.



Les pompiers ont dû faire face à une situation difficile, les flammes se propageant rapidement et empêchant l’accès immédiat à l’épicentre du sinistre. Jusqu'à maintenant, le bilan provisoire fait état de trois magasins complètement détruits par le feu.

Les équipes de secours continuent de travailler sans relâche pour maîtriser le feu et éviter sa propagation à d'autres structures avoisinantes. L’origine de l’incendie reste pour l’instant inconnue.



Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de cet événement dramatique.