Urgent : violent incendie au Môle 10 du Port autonome de Dakar

Un incendie vient de se déclarer au Môle 10 du Port autonome de Dakar en pleine zone industrielle, près de l’agence nationale des affaires maritimes. Selon la Rfm qui donne l’information, il est difficile pour les sapeurs-pompiers de maîtriser les flammes à cause du vent fort qui souffle actuellement sur la capitale sénégalaise et qui rejette l’eau.



D'importants moyens sont pourtant mobilisés pour éteindre le feu. Il s'agit entre autres, d'une dizaine de camions, un camion-citerne, et une cinquantaine d’éléments.



Toutes les personnes présentes sur les lieux ont été évacuées.



Nous y reviendrons..