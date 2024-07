Uruguay contre Colombie : la demi-finale à ne pas manquer de la Copa America

La deuxième demi-finale de la Copa America se jouera cette nuit, de mercredi à jeudi, à partir de 00h00. L'Uruguay affrontera la Colombie dans ce match décisif pour une place en finale.



L’Uruguay a commencé une nouvelle ère depuis que Marcelo Bielsa a pris les rênes de l’équipe. Arrivé quelques mois après le décevant Mondial 2022, le technicien argentin a rapidement apporté un vent nouveau sur le jeu de son équipe.

Les éliminatoires pour le Mondial 2026 en sont le parfait exemple puisque la Celeste est actuellement 2e derrière l’Argentine, mais a battu le Brésil et les champions du monde argentins sur son parcours.



Dans cette Copa América, les partenaires de Federico Valverde ont réalisé un parcours parfait en dominant le Panama (3-1), la Bolivie (5-0) et les États-Unis (1-0) dans le groupe C. Qualifiés pour les quarts, ils avaient fort à faire en quarts de finale avec le Brésil au programme.



Lors de cette rencontre très serrée (0-0), tout s’est joué à l’issue de la séance des tirs au but avec notamment l’arrêt de Rochet sur une tentative de Militão. Plus précis dans cet exercice, l’Uruguay réussi à se qualifier pour les demi-finales.



La Colombie dans une forme resplendissante

En face, la Colombie n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2022. Depuis cet échec, la sélection s’est parfaitement reprise. Elle a réalisé un bon départ dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 avec une 3e place derrière l’Argentine et l’Uruguay.



Dans une forme incroyable, les Cafeteros n’ont plus perdu depuis 27 rencontres ! En pleine confiance avant d’arriver aux États-Unis pour disputer cette Copa América, ils ont assuré la 1re place du groupe D en s’imposant contre le Paraguay (2-1) et le Costa Rica (3-0) avant de tenir tête au Brésil (1-1). En quarts de finale, la Colombie a assumé son statut de favori en étrillant le Panama (5-0).





Programme demi-finales



Jeudi 11 juillet 2024

00h00 Uruguay / Colombie



Mercredi 10 juillet 2024

Argentine / Canada 2-0