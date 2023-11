Ussein : le campus de Mbadakhoune sera inauguré dans trois mois, annonce Macky Sall

Le campus de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), en cours de construction à Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo (centre), sera inauguré dans trois mois, a annoncé mercredi le président de la République, Macky Sall.



Le chef de l’Etat en a fait l’annonce au cours d’une visite qu’il a effectuée sur les lieux, pour constater de visu l’état d’avancement des travaux de ce campus de l’USSEIN, une université à vocation agricole implantée dans les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack.



Le chef de l’Etat a effectué cette visite en compagnie du Premier ministre Amadou Bâ, des autorités administratives et politiques.



A son arrivée à Mbadakhoune, le président Sall a été accueilli par la rectrice de l’USSEIN, Pr Ndèye Coumba Touré Kane, des autorités locales, le corps professoral et le personnel administratif, technique et de services (PATS) et des étudiants.



‘’Je suis très heureux de visiter aujourd’hui ce chantier presque achevé de l’USSEIN, notamment le campus de Kaolack. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à l’inaugurer dans trois mois. C’est le délai qui est donné par l’entreprise au gouvernement’’, a-t-il notamment expliqué.



Il a dit que son souhait est ‘’que toutes les mesures soient prises’’, tant au plan budgétaire que du suivi de l’exécution des travaux.



Le chef de l’Etat a remercié le corps professoral et la rectrice de l’USSSEIN pour leur engagement. ‘’Ce n’était pas évident (…) d’en faire une université des métiers, une université de l’entrepreneuriat’’, a-t-il estimé, insistant sur l’importance de former les jeunes dans le domaine de l’entreprenariat.



‘’L’avenir, c’est l’entreprenariat et la jeunesse doit être formée à pouvoir entreprendre. On doit l’encadrer dans cette perspective et l’accompagner par des financements appropriés pour en faire demain des agri-preneurs, des entrepreneurs dans tous les métiers qui seront enseignés dans ce beau temple’’, a-t-il martelé.



Il a estimé que cette université a déjà écrit ses lettres de noblesse pour avoir entamé ses premiers enseignements dans des locaux d’emprunt. Il a signalé qu’il y a déjà 1000 lits en construction, assurant que les chantiers sont ‘’presque achevés’’.



‘’Vous [les étudiants] serez dans des conditions, d’ici quelques mois, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, évitez les grèves inutiles. La vie estudiantine est courte, vous devez en profiter pour vous former, acquérir les connaissances qui devront vous préparer à arpenter la vie’’, a-t-il lancé à l’endroit des étudiants.



Il a appelé les étudiants à se concentrer sur leurs études, rappelant les attentes placées en eux à la mesure des importants investissements consentis par les pouvoirs publics dans l’enseignement supérieur.



‘’La vocation de l’étudiant, c’est d’étudier, de finir et de sortir pour des perspectives pour soi-même, pour sa patrie et pour son pays. Donc, concentrez-vous !’’ a-t-il exhorté.



Selon lui, ‘’l’Etat a mis énormément de ressources dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Tout ce qu’on attend, c’est d’avoir un produit qui soit en adéquation avec l’investissement et non pas investir pour ne rien récolter’’.



Le chef de l’Etat a remercié le premier recteur de l’USSEIN, Pr Amadou Tidiane Guiro, ‘’qui s’est battu autant qu’il a pu’’. L’actuelle rectrice ‘’a pris le relais avec efficacité et cela me conforte aussi sur les choix faits en faveur des femmes, surtout lorsqu’elles sont méritantes, compétentes et engagées’’, comme l’est Pr Ndèye Coumba Touré Kane, s’est-il réjoui.



Avec Aps