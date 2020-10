Usurpation d'identité: un faux proche du procureur Alioune Ndao et son complice arrêtés

Un prétendu proche de l’ancien Procureur spécial de la Crei (Cours de répression et de l’enrichissement illicite ), Alioune Ndao et son complice ont été arrêtés et déférés au parquet. Ils ont été placés en garde à vue mercredi.



Les deux mis en cause ont été arrêtés dans l’affaire des deux policiers et des deux Agents de sécurité de proximité (Asp) du poste de police de Wakhinane Nimzath. En effet, ils sont venus se présenter l’un comme un proche du Procureur Alioune Ndao de la Crei, et l’autre comme un agent d’une société de gardiennage.



Arrêtés, ils ont nié les les faits déclarant qu’ils ne se sont jamais présentés comme tels. Mais, face aux indices compromettants, ils ont été déférés au parquet et sont poursuivis pour usurpation de fonction, extorsion de fonds et complicité.



Pour rappel, les deux policiers et les deux agents de l’Asp avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison du Cap Manuel pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds. Ils ont été jugés par le Tribunal de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Le procureur avait requis 5 ans de prison ferme mais au final, ils ont été purement et simplement relaxés.