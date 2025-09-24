Usurpation de fonction : trois faux praticiens arrêtés pour "exercice illégal de la médecine"

Trois individus, A. Diop, 49 ans, se faisant passer pour un assistant infirmier et résidait à Keur Massar, Y. Ndiaye, 48 ans, se présentant comme assistant infirmier de bloc et vivait à Thiaroye, B. Coly, 47 ans, prétendant être assistant opérateur de bloc et était domicilié à Pikine, ont été arrêtés à Dakar pour « exercice illégal de la médecine et usurpation de fonction ». Ces imposteurs, qui ont opéré pendant des années, sont désormais poursuivis pour « usurpation de fonction et d'identité de médecin, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui ».



Les mises en cause auraient pratiqué des actes médicaux et chirurgicaux sans aucune qualification, causant de graves préjudices et mettant en danger la vie de leurs patients, que ce soit dans des cliniques privées ou des structures publiques comme l'hôpital Abass Ndao.



Tout a commencé d’après, « L’Observateur », suite à des dénonciations. Le 22 septembre, la Brigade de recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar est intervenue à l'hôpital Abass Ndao pour mettre un terme à leurs agissements. Sur place, les faits ont été confirmés. Un responsable du bloc opératoire a même qualifié ces pratiques d'« ancienne », qu'il avait trouvée à son arrivée, précisant qu'il avait toujours refusé de travailler avec ces individus.



Dans le ressort du parquet de Pikine-Guédiawaye, les investigations ont établi que les trois suspects avaient largement outrepassé leurs prérogatives. Le procureur a alors ordonné l'ouverture d'une enquête et l'arrestation des mises en causes. Interpellés puis placés en garde à vue, ils sont désormais poursuivis pour « usurpation de fonction et d'identité de médecin, exercice illégal de la médecine et mise en danger d la vie d'autrui ».



