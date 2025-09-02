Usurpation de fonction : un faux policier arrêté à Pikine

Le commissariat d'arrondissement de Pikine (banlieue dakaroise) a interpellé, le 31 août dernier vers 20h, un faux policier. Le mis en cause est placé en garde à vue pour « usurpation de fonction et escroquerie », rapporte le journal Libération de ce mardi 2 septembre 2025.



Le mise en cause, nommé Khalifa Babacar Dia (26 ans), tapissier et domicilié à Guédiawaye, s'est présenté à la victime I. Dieng (marchand ambulant d'accessoires de téléphones) au rond-point Dominique comme étant un policier du commissariat de Thiaroye. Il a accusé le marchand de vendre des objets issus d'un cambriolage.



Selon le journal, il s'est ensuite emparé du téléphone de la victime et l'a contraint à retirer 53 000 FCFA de son compte Wave, en plus de ses recettes de la journée d'un montant de 4 000 FCFA. Il lui a ensuite fait croire que l'argent serait versé dans la caisse de la police et l'a invité à se présenter le lendemain au commissariat de Thiaroye avec sa carte nationale d'identité.



Cependant, A. Cissé, témoin de la scène, a démasqué l'individu, qui a alors restitué l'argent et le téléphone à la victime. Interrogé, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.