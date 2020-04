Utilisation de la technologie pour retracer les cas communautaires : l'ASUTIC salue la décision prise par les autorités sanitaires

L'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC (ASUTIC) salue la décision prise par les autorités sanitaires d’utiliser la technologie pour retracer le parcours des cas communautaires. Son président Ndiaga Guèye informe que tous les éléments juridiques sont déjà en place pour permettre au gouvernement d’utiliser tous les pouvoirs de surveillance pour identifier les personnes ayant été en contact avec les porteurs du virus. Toutefois, M. Guèye est d’avis que l’Etat doit communiquer en amont avec les opérateurs de téléphonie mobile.



« Le combat principal du coronavirus c’est la communication, il faut communiquer avec les citoyens, donc, la question qui se pose c’est comment communiquer avec ses citoyens. Et là nous estimons qu’il doit s’inspirer de certains pays démocratiques pour réussir à combattre le virus sans aller vers un confinement, sans état d’urgence, et sans couvre-feu», a déclaré M.Guèye sur Sud Fm.



Avant de donner l'exemple de la Corée du Sud, du Vietnam et de Singapour. « Ces pays-là ont utilisé uniquement les données de géolocalisation des opérateurs de téléphonie mobile pour identifier tous les cas contacts et mettre en place un système de communication super efficace », a-t-il conclu.