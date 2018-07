VAR- Fair Play : Yaya Touré réclame le réveil de l'Afrique

L’Afrique ne compte aucun représentant en huitièmes de finale, une première depuis 1982. Un échec que l’ancien international ivoirien Yaya Touré qualifie de naïveté. Cependant, pour y remédier le milieu de Manchester City demande aux Africains de se réveiller au lieu de tout mettre sur le dos de la malchance.

« La malchance et la naïveté ne peuvent pas tout expliquer, ni justifier. Soit on continue de fermer les yeux et de se lamenter contre le mauvais sort, soit on agit. Vraiment arrêtons de nous chercher des excuses sans arrêt, l’Afrique doit se réveiller. »



L'ancien joueur de Manchester City d'ajouter : « c’est forcément tentant mais ce serait à la fois trop facile et trop dangereux de se cacher derrière deux cartons jaunes en trop ou une Var forcément favorable pour expliquer la faillite des sélections africaines. Oui le Maroc a montré de très belles choses. Oui le Sénégal avait largement de moyens d’aller plus loin. Mais à l’arrivée l’Afrique ne compte aucun représentant en huitièmes de finale une première depuis 1982 », se désole Yaya Touré, dans sa rubrique « Tribune libre » dans France Football.