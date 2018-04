VIDEO - Le crash d'un avion militaire près d'Alger fait au moins 257 morts

Un avion militaire algérien de transport s’est écrasé ce mercredi peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de km au sud d’Alger, ont annoncé l’agence d’Etat APS et des télévisions algériennes, ces dernières évoquant une centaine de militaires à bord.



Un autre crash en 2014

Selon un photographe de l'AFP sur place, l'appareil s'est écrasé dans un champ à proximité immédiate de la base. Des centaines d'ambulances et des dizaines de véhicules de pompiers, sirènes hurlantes, convergent vers l'épave d'où s'élève une épaisse fumée noire. Les chaînes de télévision algériennes diffusent des images de l'appareil en flammes.



En février 2014, 77 personnes - militaires et membres de leur famille - avaient péri dans l'accident d'un Hercules C-130, appareil de transport de l'armée algérienne, qui s'était écrasé alors qu'il survolait le mont Fortas, près d'Oum El Bouaghi (500 km à l'est d'Alger). Une personne avait survécu. Le ministère de la Défense avait attribué l'accident aux mauvaises conditions météorologiques.