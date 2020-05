VIDÉO. Paris : malgré l’interdiction, des milliers de personnes défilent pour les sans-papiers

Malgré l’interdiction de la préfecture, une marche de solidarité avec les sans-papiers s’est tenue samedi à Paris. Plusieurs milliers de personnes y ont participé, avant d’être dispersées par les forces de l’ordre.



Alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits à cause de la crise sanitaire, plusieurs milliers de manifestants ont marché dans les rues de Paris samedi. Malgré l'interdiction, le collectif « La Marche des solidarités » a maintenu son appel à la mobilisation pour demander la régularisation des sans-papiers et une révision de la politique migratoire française.



Après avoir rejoint la place de la République, la foule a été dispersée par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Selon la préfecture de police, 98 personnes ont été interpellées.