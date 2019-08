Vacances du couple présidentiel: Pape Diop clashe Macky Sall et Marème

Le leader de Bokk Guis Guis (opposition) Pape Diop n’apprécie pas les vacances du couple présidentiel, Macky Sall et la première dame Marème Faye Sall, actuellement hors du pays. Selon lui, ces derniers devraient être les premiers à promouvoir la destination touristique du Sénégal.



« Macky Sall ne croit pas en ce pays, en ses potentialités », a dit Pape Diop, qui révèle que quand il était aux affaires il n’a passé ses vacances hors du pays une seule fois. "Il y a de bons coins et souvent, il ne s’encombre pas de chauffeur quand il va en vacances. C’est lui-même qui conduit sa voiture, pour être plus proche des populations", rapporte « Les Echos ».