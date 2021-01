Vaccin anti-Covid: "dés mercredi la commande sera déposée sur la table du Président", révèle Diouf Sarr

Le Sénégal est dans l'initiative Covax. Qui est une alliance de 170 pays dans le but de saisir toutes les opportunités de vaccin futur avec comme leader l'Organisation mondiale de la santé (OMS). N'empêche, il ne se renferme pas à la possibilité d'étudier d'autres vaccins pour stopper la propagation du virus. Et c'est ce que le président Macky Sall a instruit au Comité national des gestion des épidémies, qui d'ailleurs dés mercredi va déposer sur la table du Chef de l'Etat la commande du vaccin, selon Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action Sociale.



"Nous travaillons sur la commande complémentaire pour acquérir, en plus de l'initiative Covax, d'autres vaccin à nous. C'est à dire des vaccins qui seront pas dans l'initiative Covax. Et dès mercredi d'ailleurs, le Comité national de gestion des épidémies, qui est entrain de finaliser ce travail va déposer sur la table du chef de l'Etat cette commande extrêmement importante. En plus de ce qui est fait dans l'initiative Covax d'aller effectivement saisir d'autres opportunités", a déclaré Diouf Sarr, ce jeudi, lors de la conférence de presse du gouvernement face à la presse.