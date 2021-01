Vaccin chinois: le PDG et le DG de Sinopharma jettent l'éponge

Cette nouvelle risque de bouleverser tout le programme du ministre de la Santé sénégalais, Abdoulaye Diouf Sarr, qui avait annoncé mardi, que le Sénégal était en pourparlers avec les Chinois pour acquérir des vaccins Sinopharma avec un nombre de 200.000 doses. Le PDG dudit groupe pharmaceutique chinois Li Zhiming et le DG Li Hui ont rendu le tablier. L'information a été donnée par la Bourse de Hongkong, dans deux communiqués.



D'après la même source, les deux responsables chinois ont démissionné le 12 janvier 2021 pour des raisons personnelles.



Le groupe pharmaceutique chinois a également fait savoir que les administrateurs et la direction actuels de la société s'acquittent de leurs tâches sans changement et que Sinopharm continue de mener ses activités dans la normalité.



A noter que le Conseil du groupe a désigné Yu Qingming pour occuper le poste de président du Conseil. Il importe de souligner que ces démissions interviennent dans un contexte marqué par l'obligation pour Sinopharm de fournir des vaccins anti-covid-19 à plusieurs Etats dans le Maroc.