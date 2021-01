Vaccin contre le Covid-19: le bras de fer entre l’UE et le laboratoire AstraZeneca

Il y avait déjà eu deux réunions du comité de pilotage pour le vaccin entre l’Union européenne et AstraZeneca, vendredi et lundi. Après cette troisième réunion, la Commission européenne continue à estimer qu’elle n’a pas reçu de justification claire des retards de production annoncés par le laboratoire anglo-suédois. Le calendrier est toujours opaque, déplore la Commission.



L’UE est d’autant plus dépitée qu’elle a versé à AstraZeneca une somme estimée à 336 millions d’euros au moment de la signature des contrats, des fonds spécifiquement destinés à permettre d’augmenter les capacités de production.



Un plan demandé à AstraZeneca

Après avoir tonné et déclenché une inspection de l’usine belge d’AstraZeneca, la Commission européenne estime désormais que la relation est « constructive ». Elle demande un plan au laboratoire pour que les livraisons prévues soient honorées.

« Il est inacceptable de voir les livraisons se réduire à une fraction », a estimé la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. Elle ajoute que l’intention de réserver au Royaume-Uni la production des usines situées en Grande-Bretagne ne correspond absolument pas au contrat signé avec l’UE.