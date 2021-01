Vaccin et Covid-19: le Premier ministre français Jean Castex va tenter de reprendre la main

Récompensé pour avoir tenu bon : Jean Castex – comme le veut la tradition - a été décoré, ce mercredi 6 janvier, par le président Emmanuel Macron de la grand-croix de l’Ordre national du mérite que l’on épingle à la veste de tout Premier ministre après six mois d’exercice. Six mois au cours desquels Jean Castex a plongé dans l’enfer de Matignon, une expression qui n’est pas si galvaudée dans son cas.



L'enchaînement des mauvaises nouvelles



Après avoir orchestré le déconfinement et mis sur les rails un plan de relance massif, il enchaîne l’annonce de mauvaises nouvelles aux Français : reconfinement, couvre-feu, fermetures. On le dit « peu sensible aux critiques » mais ces derniers temps ont été difficiles : la polémique sur l’article 24 a laissé des traces et il fait face à un déluge de critiques sur les lenteurs de la campagne de vaccination, critiques émises y compris par chef de l’État lui-même.