Vaccination Covid-19: les imams appellent les Sénégalais à ne pas se suicider

L'Association des Imams et Oulémas du Sénégal se joint à la campagne de sensibilisation pour le vaccin contre la Covid-19. Face à la presse vendredi, ils ont appelé les Sénégalais à aller se faire vacciner. Sans quoi, leur décès de cette pandémie pourrait être qualifié de suicide.



"Les Imams et Oulémas exhortent toute la population à aller se faire vacciner et très massivement pour se préserver du coronavirus. Un acte de civisme et de citoyenneté recommandé par la religion musulmane. Car le fait de ne pas se vacciner est synonyme de suicide. Et le suicide est formellement interdit par l’Islam", a déclaré l'Imam Makhtar Ndiaye, membre de ladite association.



Le Sénégal a réceptionné mardi, 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Vendredi, le chef de l’État, Macky Sall, a annoncé sur les Réseaux sociaux que le processus était déjà entamé pour l’acquisition de près de sept millions de doses supplémentaires pour la vaccination de grande masse.