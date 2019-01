Vague d’arrestation : deux gangs qui écumaient le centre-ville, Hann Maristes, Mbour et Thiès, arrêtés

Le premier gang, composé de 3 personnes, a cambriolé un appartement dans la nuit du 22 et 23 décembre 2018, en passant par la façade arrière pour échapper aux vidéos surveillances installées à l’entrée de l’immeuble de onze niveaux. Parmi les victimes, il y a un homme de tenue et une autorité consulaire. Ils ont emporté avec eux, 6 téléphones portables, un ordinateur portable Macbook, des cartes bancaires et 900 000 F Cfa.



Une descente des enquêteurs au marché de Colobane a permis de mettre la main sur les 3 présumés cambrioleurs. Il s’agit de N.Dione alias «Mbeur », de C.T Diop et de M. Diagne dit Papa. Interrogés, ils ont reconnu être les auteurs du cambriolage perpétré cette nuit-là et révèle que le gang loge à Keur Massar.



Ils ont été déférés en même temps que 4 autres individus qui semaient la terreur à Mbour et à Thiès devant le procureur pour vol en réunion, informe "L'As".

