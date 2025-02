Vague de licenciements dans l'administration publique et le secteur privé : une crise sociale et économique qui s'intensifie 1/2

Les répercussions sociales : une crise de confiance

Ces licenciements massifs ont des répercussions sociales profondes. Les syndicats du secteur public et privé, parmi lesquels la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), se battent pour défendre les droits des travailleurs et dénoncent les licenciements abusifs. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC, exprime son inquiétude face à ce qu'il perçoit comme un paradoxe : d’un côté, les autorités promettent la création d’emplois, et de l’autre, les vagues de licenciements se multiplient. La situation devient de plus en plus complexe alors que des centaines de travailleurs se retrouvent dans l'incertitude, sans possibilité de reconversion professionnelle dans un marché du travail déjà saturé.



Une crise qui nécessite un dialogue

Les syndicats, comme celui des travailleurs des Aéroports du Sénégal (SPAS), ont indiqué qu’ils porteront ces questions devant les plus hautes autorités du pays, y compris le président de la République. Mamadou Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social, souligne que les préoccupations des travailleurs ont été entendues et que des rencontres ont eu lieu pour trouver des solutions. Cependant, malgré ces efforts, un climat de tension persiste, exacerbée par le sentiment d’une absence de véritable dialogue entre les autorités et les syndicats.

Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, appelle, lui aussi à un dialogue sincère pour éviter que cette crise sociale ne s’enlise davantage. Il déplore le manque d’ouverture du gouvernement et la persistance des violations des droits des travailleurs.