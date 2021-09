Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, bloqué en Guinée : « On entend des coups de feu »

« Les joueurs ne sont pas rassurés, l'inquiétude est présente, c'est sûr »

Alors qu'un match Guinée-Maroc comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 devait avoir lieu lundi, un coup d'État est en cours à Conakry. La sélection marocaine est confinée dans son hôtel, et son sélectionneur Vahid Halilhodzic espère que son équipe va pouvoir être évacuée rapidement.On est à l'hôtel, on entend des coups de feu à côté toute la journée. On attend la permission pour partir à l'aéroport, pour l'instant on est bloqués. Un avion nous attend, mais on n'a pas la permission de partir. Et pour aller à l'aéroport, il faut 45 minutes, une heure. Quand tu entends les coups de feu dehors, la sécurité n'est pas assurée à 100 %.On ne sait pas vraiment ce qu'il se passe en dehors de l'hôtel. Ça tire depuis 10 heures ce matin. Le palais présidentiel n'est pas très loin de nous, à mon avis il n'y a pas grand monde dans la rue. J'ai vu des soldats traverser la rue en courant. On ne sait pas. Les joueurs ne sont pas rassurés, l'inquiétude est présente, c'est sûr. Moi je suis habitué (il a connu de très près la guerre en ex-Yougoslavie), pour moi c'est moins problématique. Mais cette situation est bizarre. Les autorités marocaines, y compris sa Majesté, sont très engagées pour nous aider.Certains parlent d'une inversion et d'une rencontre jouée au Maroc...Le match est déjà annulé. On m'a dit qu'il y avait une possibilité pour que le match soit joué au Maroc, mais je n'en sais rien. Pour l'instant on est bloqué là, voyons comment ça se passe. On attend. J'espère qu'on va rentrer au Maroc avant la nuit. On n'a aucune information concernant nos adversaires. »