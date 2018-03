Valdiodio Ndiaye : «Il faut un consensus sur le processus électoral pour éviter des tensions inutiles»

«Aujourd’hui nous nous sommes rendu compte qu’au terme des travaux du Cadre de concertation, il y a eu des points d’achoppement qui sont non négligeables sur le parrainage, sur le bulletin unique, sur le mode d’élection du maire... avec tous ces éléments-là, il serait indiqué de donner une chance au dialogue, aux échanges», a déclaré Valdiodio Ndiaye dans un entretien accordé à Sud Fm.



M. Ndiaye, expert électoral de son état, de relever que ces nombreux points qui ne font pas l’unanimité au sein de la classe politique doivent pousser le chef de l’Etat à appeler tous les acteurs, y compris ceux qui avaient rejeté le dialogue, «pour essayer de trouver définitivement, de façon consensuelle, le problème qui concerne le processus électoral».



Et dans le cas contraire, avertit-il, «des tensions inutiles» pourraient survenir et le Sénégal n’en a vraiment pas besoin.