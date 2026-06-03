Valeurs des joueurs : Lamine Yamal vaut de l’or, Kylian Mbappé et le PSG en force, la surprise Ousmane Dembélé



Avant l’ouverture du marché des transferts qui risque d’être impacté par la Coupe du Monde, l’Observatoire du football CIES de Neuchâtel a dévoilé le top 100 des joueurs ayant la plus haute valeur de transfert. Un classement qui est basé sur le modèle statistique de l’Observatoire. L’âge, les performances ou encore le potentiel de chacun sont pris en compte. Comme l’an dernier, c’est Lamine Yamal (18 ans) qui est en tête. Sa valeur marchande est actuellement évaluée à 358,1 M€. Un chiffre fou mais qui est en baisse par rapport à 2025, où sa valeur était fixée à 402,3 M€.



Sur la deuxième marche du podium, on retrouve de nouveau Erling Haaland (25 ans). Une place qu’il occupait déjà l’an dernier. Cette fois-ci, le CIES évalue l’attaquant norvégien à 227,3 M€. C’est un peu moins que lors de l’édition précédente (239,6 M€). Pour la troisième place, il y a du changement. Kylian Mbappé (27 ans) a gagné une place, lui qui était quatrième l’an dernier derrière Jude Bellingham. Cette fois-ci, le capitaine des Bleus, auteur de nombreux buts au Real Madrid cette saison, a la médaille de bronze. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 165,7 M€, contre 192,5 M€ il y a un an.



La France en force

Vient ensuite son compatriote Michael Olise (24 ans), absolument bluffant avec le Bayern Munich. L’ancien joueur de Crystal Palace vaut 140,5 M€ pour le CIES. Il est suivi par Morgan Rogers (Aston Villa, 23 ans, 136,8 M€) et Désiré Doué. Vainqueur d’une deuxième Ligue des Champions avec le PSG, l’attaquant qui fête ses 21 ans est évalué à 133,2 M€. En septième position, on retrouve Kenan Yildiz (Juventus, 21 ans, 133 M€). Nico O’Reilly (Man City, 21 ans, 125 M€), Arda Güler (Real Madrid, 21 ans, 124,8 M€) et Pau Cubarsi (Barça, 19 ans, 124,6 M€) sont dans le top 10. Florian Wirtz (Liverpool, 23 ans, 124,1 M€) est juste derrière en 11e position.



Pour le reste du classement, on peut noter que d’autres joueurs français figurent dans le top 100. Hugo Ekitike (118,3 M€), Ryan Cherki (100,5 M€), Warren Zaïre-Emery (100,4 M€), William Saliba (97,4 M€), Bradley Barcola (76,8 M€), Dayot Upamecano (70,3 M€) et Aurélien Tchouameni (69,2 M€) sont dans le classement. En revanche, pas d’Ousmane Dembélé. La Ligue 1 est bien représentée avec le PSG. Outre Doué, WZE et Barcola, João Neves (117,1 M€), Khvicha Kvaratskhelia (100,9 M€), Willian Pacho (80,9 M€), Vitinha (75 M€), Nuno Mendes (70,9 M€). Il faut aussi noter la présence d’Endrick, prêté à l’OL et dont la valeur est estimée à 95,4 M€.