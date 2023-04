Varsovie achète des missiles antiaériens pour 2,4 milliards de dollars

La filiale britannique du groupe européen d'armement MBDA fournira à la Pologne des missiles antiaériens d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, a annoncé le vendredi 23 avril 2023 l'agence polonaise d'armement. L'agence gouvernementale, a précisé que « MBDA UK fournira à la Pologne 44 lanceurs iLauncher et de plusieurs centaines de missiles CAMM et d'équipements associés », ce qui constitue, selon un communiqué de MBDA, « le plus grand programme d'acquisition de défense aérienne à courte portée en Europe au sein de l'OTAN ».