Vécu des détenus: l'ASRED interpelle Ismaïla Madior Fall

« Le nouveau ministre de la Justice semble totalement ignorer la réalité dans nos prisons qui ne répondent toujours pas aux standards internationaux », égratigne Ibrahima SALL. Le président de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion sociale des Détenus (ASRED) qui constate que « toutes les politiques pénitentiaires sont limitées dans les seules prisons du Camp pénal de Liberté 6 et Rebeuss, au détriment des autres établissements pénitentiaires situé à l’intérieur du pays », invite l’autorité de tutelle « à accorder un plus grand intérêt aux prisons régionales ».



L’Association qui félicite Ismaïla Madior Fall qui a respecté « ses engagements » à la suite de la rencontre qu'il a eu à tenir avec les prisonniers du Camp pénal de Liberté 6, relève que « tout récemment, 24 personnes ont été remises en liberté à la faveur de libération conditionnelle ». Cependant, l'ASRED interpelle le successeur de Me Sidiki Kaba, « afin qu'il ne tombe pas dans les mêmes travers que son prédécesseur ».



« Un bon ministre de la Justice ne doit pas ignorer le vécu des détenus », lui dit Ibrahima Sall.

Dans une note parvenue à PressAfrik.com, ce dernier déplore que lors de la visite du ministre de la Justice, à la date du 28 novembre 2017, à la prison de Thiès, que « les détenus (soient) privés de cour, alors qu'il se devait de les écouter afin de mieux saisir leurs doléances ».



L’ASRED confirme aussi Mame Birame Wathie, administrateur du site Walfnet en indiquant que certains détenus ne s'alimentent pas sur les repas servis dans ces prisons sénégalaises. « L’on s’interroge dès lors sur la destination de cet argent qui, en principe, devrait être reversé aux détenus concernés une fois libérés, afin de leur permettre de se réinsérer dans la société », pose son président.