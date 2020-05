Vélingara Ferlo: le maire maintient les marchés hebdomadaires fermés jusqu'à nouvel ordre

Les marchés hebdomadaires de la commune de Vélingara Ferlo dans le département de Ranérou Ferlo (Matam, nord), resteront fermés jusqu’ à nouvel ordre pour lutter contre la maladie du nouveau coronavirus, a annoncé samedi, le maire de la ville Cheikh Dia.

"Nous avons décidé de ne pas rouvrir les marchés hebdomadaires à cause de la maladie du coronavirus qui ne cesse de se propager dans le pays et c’est une mesure qui a été prise à l’unanimité et donc bien accueillie par les populations", a expliqué M. Dia à l'Aps.

L’édile de la commune s’exprimait lors d’une réunion de concertation avec des conseillers municipaux, des chefs de village, des groupements de femmes et des chefs religieux. Il a ajouté que les mardis sont spécialement réservés au nettoyage et à la désinfection de ces lieux de rencontres qui sont souvent des portes d’entrée de la maladie.

Le maire a appelé les populations à respecter les mesures barrières en se lavant les mains avec du savon, du gel hydro alcoolique et surtout le port de masques.