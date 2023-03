Vélingara: un poste de santé sera construit dans le village de Kandiaye pour soulager les populations

La commune de Kandiaye, située dans le département de Vélingara, va bénéficier d’une structure de santé. En collaboration avec le Conseil municipal, l’Usaid-Nema, va financer ce projet. C’est dans cette perspective qu’une délégation de ladite ONG s’est rendue sur place, relate « Le Quotidien ». Peter Trenchard, directeur résident de l’Usaid au Sénégal, après la visite des locaux et équipements, a déclaré que cette structure de santé sera un bénéfice pour les populations.



Pour éclairer les termes de cet accord, l’infirmière-cheffe de poste (Icp), Maïmouna Mballo Bâ, a affirmé que « le maire de Kandiaye a négocié avec l’Usaid pour recruter le personnel, et son institution se chargera de construire les locaux pour l’extension de la structure. Ainsi, l’Usaid a recruté et assuré le salaire de 2 agents, 1 infirmière et 1 sage-femme, pendant 2 ans. L’Usaid a aussi équipé la maternité. En 2 ans, la mairie a pu construire une infirmerie, une maternité, le logement du personnel et une clôture. Tout en s’ingéniant à équiper le poste. Dans ce poste, il y a désormais une infirmière, une sage-femme, des matrones, des agents de santé communautaires, un dépôt de pharmacie… Le poste de santé polarise 31 villages pour une population de 9566 habitants en 2023 ».



Ce qui constituera une aubaine pour les populations qui se rendaient à Kounkané (8 km) ou à Vélingara (24 km), pour accéder aux soins. Ce qui leur est souvent fatal.



Mamassamba Bal­dé, Secrétaire général de la mairie, a révélé qu’annuellement, le Conseil alloue plus de 4 millions de francs de budget aux structures de santé de la localité. Par ailleurs, il a sollicité « l’appui de l’Etat du Sénégal pour doter le poste de santé en ambulance. L’ambulance de Koun­kané, plus proche, se trouve très souvent en déplacement à chaque fois qu’elle est sollicitée par l’Icp. En plus, un appareil d’échographie serait d’une grande aide ».