Vélingara : une fille de 13 ans violée, tuée puis abandonnée en brousse

Le corps sans vie d'une jeune fille répondant au nom de K. D, âgée de 13 ans, a été retrouvée en pleine brousse entre les villages de Kouriantin et de Saré Demba ( Vélingara Sud du pays).



Elle a été violée et tuée par strangulation avant d'être abandonnée par son bourreau en pleine brousse. L'enquête ouverte par les éléments du poste de la gendarmerie de Manda Douanes a permis de mettre la main sur le meurtrier le lendemain mardi vers 15 heures. Il s'agit de B. C, 17 ans, habitant le même village de Kouriantin.



Après avoir procédé au constat d'usage, les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps à l'hôpital pour les besoins de l’autopsie. Le meurtrier est actuellement en garde à vue et devrait être déféré ce vendredi au parquet de Kolda.