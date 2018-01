Vente d'un terrain de 2000m2 à l'Apr par Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop et son "sens" controversé de sa gestion du bien public

Me Moussa Diop n'est pas étranger à toutes les belles innovations entreprises par la société Dakar Dem Dikk. Mais après lui avoir reconnu ses bonnes initiatives et ses réalisations en 2017, il faut nécessaire s'interroger sur son sens de l'éthique dans sa gestion du patrimoine public de ladite société.



En mai 2017, le Directeur général de la société Dakar Dem Dikk insulte presque l'intelligence de tous les Sénégalais en signant un contrat de location datant du 13 mai 2017 avec lui-même. En effet en tant que patron Dg de DDD, il décide de louer les bus de l'entreprise publique au parti AG/Jotna dont il est le principal leader, pour un montant de 4 millions Fcfa. Le fait est inédit et assez cocasse pour faire l'objet de bon nombres de caricatures dans les Réseaux sociaux.



En ce début d'année 2018, leader du parti Ag/Jotna, et non moins Directeur général de Dakar Dem Dikk vient encore de se faire remarquer d'une piètre manière. Me Moussa Diop va vendre le terrain (2000m2 sur l'Avenue Cheikh Anta Diop) de l'entreprise qu'il dirige à l'Alliance pour la République (Apr) avec lequel il a signé une alliance qui lui a offert son poste actuel. C'est certes moins grave, moins insultant et moins ridicule que la première opération citée plus haut. Mais il n'en demeure pas moins qu'un bien public va être vendu à un parti politique (entité privée), sans forcément l'avis du peuple dans la faisabilité et les conditions de la transaction.



pour rappel, lors du Secrétariat exécutif national présidé mardi par le président Macky Sall, l'Apr a annoncé l'acquisition d'un terrain de 2000m2 pour la construction d'un siège du parti