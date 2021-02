Vente de l’OM: un dernier problème à régler…

Les supporters marseillais, de plus en plus désireux et pressés de voir partir Frank Mc Court et Jacques-Henri Eyraud, doivent se faire une raison. Le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille, qui avait suscité tant d’espoir dans la cité phocéenne au début du mois, ne semble pas près d’aboutir. C’est en tout cas ce qu’assure le journaliste anglais Ben Jacobs, grand connaisseur du dossier, cité par football.fr



Pour autant, le prince Al-Walid Ben Talal est bel et bien intéressé par le rachat du club olympien et des discussions seraient toujours en cours entre le milliardaire saoudien et son homologue américain. Mais si une vente de l’OM ne paraît pas d’actualité à court terme, c’est en raison de positions très éloignées sur le prix du club olympien. Alors que le prince saoudien évalue le les Ciel et Blanc autour de 380 millions d’euros, l’actuel propriétaire en réclamerait pas moins de 650 et ne semblerait pas pressé de vendre.



Toujours selon Ben Jacobs, rien ne devrait se passer avant cet été. « Le prince est à mille lieues de ces rumeurs virales, et si l’on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps », a d’ailleurs encore récemment expliqué son entourage. Autre révélation faite par le journaliste anglais, spécialiste du golfe, le prince Al-Walid Ben Talal ne serait pas un grand fan de football et considèrerait le rachat de l’OM comme une opportunité pour faire des (bonnes) affaires, rapporte le site spécialisé.