Verdit sur la tuerie de Boffa-Bayotte: Diakhaté jubile et propose des cérémonies d’hommage aux victimes du MFDC

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Ziguinchor a condamné lundi à la prison à perpétuité René Capin Bassène, Omar Ampoi Bodian et César Atoute Badiate dans l’affaire Boffa Bayotte, du nom de cette localité de l’arrondissement de Nyassia, à Ziguinchor (sud), où 14 bûcherons avaient été tués en janvier 2018.



En réagissant à cet verdict donné par la justice sénégalaise, Moustapha Diakhaté, ancien député et conseiller du chef de l’Etat, Macky Sall n’a pas manqué de jubiler avant de proposer des cérémonies d’hommage à toutes les victimes des séparatistes du Mfdc (Mouvement des forces démocratiques de Casamance).



« Une bonne leçon pour les criminels du Mfdc. La nation doit organiser des cérémonies d’hommage à toutes les victimes des séparatistes du Mfdc. Qu’ils reposent en paix les morts de Boffa-Bayotte ! », a-t-il posté sur sa page facebook.



Dans cette affaire, 10 autres accusés ont été relaxés, tandis que 2 autres ont écopé de six mois de prison avec sursis. Au nombre de 15, étaient jugés pour « association de malfaiteurs, participation à un événement insurrectionnel, assassinat, tentative d’assassinat et séquestration ». Ils étaient également poursuivis pour "vol en réunion avec usage d’armes et de violence, détention illégale d’armes de première catégorie et complicité d’assassinat".