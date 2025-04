Vers une deuxième CAN au Sénégal : Khady Diène Gaye annonce un projet de construction de quatre stades

En marge de la cérémonie de remise des clés du stade Léopold Sédar Senghor, ce vendredi, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé un projet de grande envergure : la construction de quatre nouveaux stades à travers le Sénégal. L’objectif est de permettre au Sénégal d’abriter une deuxième Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



« Avec l’achèvement de ces travaux, notre pays conformément aux orientations de ses plus hautes autorités : le Président Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, pourra résolument s’inscrire dans la dynamique d’organiser pour la deuxième fois la Coupe d’Afrique des Nations de football avec notre ambitieux programme de mise en œuvre de quatre grandes infrastructures à travers le pays », a-t-elle annoncé.



À noter que la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a reçu les clés des mains des représentants de la République populaire de Chine, partenaire du Sénégal dans le cadre des travaux de réhabilitation de quatre enceintes sportives du pays.



Cette cérémonie marque ainsi l’achèvement de ces travaux réalisés dans le cadre de la coopération entre l’État du Sénégal et la Chine.



Le stade Léopold Sédar Senghor, infrastructure emblématique de Dakar, bénéficie désormais d’un nouveau visage après plusieurs mois de travaux de modernisation.