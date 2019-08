Vers une nouvelle crise d’électricité au Sénégal

Depuis quelques semaines, certains endroits du Sénégal sont plongés dans des coupures d’électricité. Et pour cause, la Senelec (Société nationale d’électricité) n’est plus en mesure de fournir du courant sur toute l’entendue du territoire nationale, confient des sources à la Rfm.



Ces coupures provoquées, sont dues à un problème de trésorerie. L’Etat est le premier responsable, car il doit plus de 238 milliards FCFA à la Senelec. Cette dernière se trouve au bord de la rupture de fioul (un combustible dérivé du pétrole, utilisé notamment dans les chaudières) pour faire tourner des machines.



Ajouter à cela, la Senelec aussi doit plus d’une cinquantaine de milliards FCFA à la Société africaine de raffinage (SAR) sans compter les autres sommes d’argent que lui réclament les centrales électriques privées combinées à son réseaux. C’est dire que le Sénégal n’est pas loin d’une nouvelle crise d’électricité.