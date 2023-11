Vers une révolution numérique de l'enseignement supérieur

Ce mardi 21 novembre, l'Institut de la Formation à Distance de la Francophonie (IFIC), affilié à l'Agence universitaire de la Francophonie ( AUF ) qui regroupe plus de 1000 établissements universitaires sur tous les continents dans environ 120 pays a tenu une journée porte ouverte au sein du Campus de l’Université Cheikh Anta Diop, à Dakar. Cette initiative avait pour objectif de faire connaître les services et les possibilités qu’offre l’IFIC pour soutenir les établissements universitaires du Sénégal dans leur internationalisation et leur transition vers le numérique.À une époque où la révolution numérique redéfinit les normes pédagogiques, les institutions universitaires se trouvent à un tournant crucial. Selon Lassaâd Mezghani, Directeur Exécutif de l’AUF-IFIC , « les avancées technologiques offrent des opportunités pour optimiser l’accès à l’information et favoriser le développement des compétences en matière de technologie éducative et pédagogie numérique. Dans ce contexte, repenser les approches pédagogiques et s’adapter aux défis du numérique devient crucial ». L'objectif principal de cette journée est de renforcer la collaboration entre l’IFIC et les établissements universitaires membres de l’AUF au Sénégal, en leur proposant une gamme de services favorisant l’internationalisation et la transformation numérique de leurs programmes de formation.« L’IFIC est spécialisé par l’internationalisation de la formation par le numérique et aussi la transformation numérique des formations. Il a pour objectif de développer des formations qualifiantes et diplomates avec les partenaires en faisant de tel sorte que le numérique soit inclusif pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer dans d’autres pays pour suivre des formations de qualité donc à partir de leur pays où ils résident comme peuvent-ils suivre des formations de haut niveau et de bonnes qualités que ce soit pour obtenir un diplôme ou pour parfaire leur compétences dans un domaine spécifique », a expliqué M. Mezghani.Pendant la rencontre, deux (2) thèmes ont été abordés pendant à savoir : L’internationalisation des Offres de Formations par le Numérique : « L'IFIC propose des services pour faciliter l’accès à des formations diplômantes et qualifiantes à un public géographiquement dispersé, grâce au numérique. Et La Transformation Numérique des Formations : Un éventail de services destinés à aider les établissements membres à numériser leurs formations, allant des formations pour les enseignants aux services d'authentification des diplômes via la blockchain ».Des présentations, des sessions de questions-réponses, des témoignages d'établissements ayant bénéficié de ces services, ainsi que des rencontres avec des partenaires ont été fait. Ce, dans le but de faire découvrir aux participants les opportunités offertes par l’AUF pour l'internationalisation des formations et leur transition numérique. Ces échanges favoriseront également les collaborations futures et l’échange d’initiatives entre professionnels de l’éducation.À en croire Lassaâd Mezghani, « cet événement promet d’être une étape cruciale dans l’évolution de l’enseignement supérieur sénégalais vers des méthodes plus innovantes et adaptées à notre ère numérique. Au Sénégal, l’IFIC travaille avec six (6) universités pour quinze (15) formations. »