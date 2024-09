Victime d’une agression au Togo : Pape Djibril Fall apporte son soutien à Guy Marius Sagna

A la duite de l’agression subie, ce dimanche au Togo par le député Guy Marius Sagna, le député Pape Djibril Fall a, dans un poste publié sur sa page Facebook, apporté son soutien à son ex collègue de la quatorzième législature.



« « Plein soutien à mon collègue Guy Marius SAGNA, député du peuple, qui a été agressé à Lomé, au Togo. Que les auteurs soient traqués et sévèrement punis devant leur acte lâche et barbare », lit-on sur le post.