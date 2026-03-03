Le Real Madrid refuse de dire adieu au titre malgré le fiasco contre Getafe

Trois jours après la démonstration du FC Barcelone face à Villarreal (3-1), portée par un triplé de Lamine Yamal, le Real Madrid n’avait plus le droit à l’erreur. Avec quatre points de retard potentiels au classement, un calendrier resserré et une infirmerie bien remplie, le décor était planté pour les Madrilènes. Privé notamment de Kylian Mbappé touché au genou, le club merengue se présentait avec un visage remanié, symbole d’une saison sous tension. Le choix d’aligner le jeune Thiago Pitarch (18 ans) témoignait de cette volonté de renouveler les solutions offensives. Mais au-delà des individualités, le collectif d’Arbeola se présentait à la maison ce lundi soir toujours en quête de certitudes, conscient que le moindre faux pas pourrait peser lourd dans le sprint final vers le titre. Comme attendu, Getafe a imposé son scénario en déployant un bloc compact rude avec des duels appuyés et une gestion millimétrée du tempo pour réaliser un gros coup dans le but de proposer le match le plus inconfortable possible aux locaux.

Le Real Madrid a confisqué le ballon sans réellement le faire vivre. « Je pense que nous avons eu des occasions plus nettes que Getafe. On aurait évidemment pu mieux faire, mais nous avons eu des occasions plus franches. L’occasion de Vinicius en première mi-temps, celle d’Antonio, celle de Rodrygo… Je pense qu’on méritait au moins un but. Getafe a très bien joué, ils n’ont rien fait d’inattendu», a d’ailleurs résumé le coach Arbeola. Peu à peu, la domination territoriale madrilène s’est muée en possession stérile. Trop prévisible, trop dépendant des inspirations de Vinicius, la Casa Blanca, qui affichait au coup de sifflet final 77 % de possession, 18 tirs et 673 passes tentées, a vu son adversaire gagner en confiance, porté par l’activité de Milla au milieu et par une discipline collective irréprochable.

Au classement, les conséquences sont lourdes. Cette deuxième défaite consécutive en Liga, après le revers à Pampelune, installe une dynamique inquiétante au pire moment de la saison. Quatre points séparent désormais Madrid du leader barcelonais, un écart loin d’être rédhibitoire mathématiquement mais qui pèse psychologiquement dans un sprint final où chaque faux pas compte double.

Arbeola pointe l’arbitrage mais n’abandonne pas

En conférence de presse, le technicien madrilène a pourtant refusé toute lecture fataliste. Son discours s’est voulu combatif, rappelant que la Liga ne se rend pas en mars et que le Real ne renonce jamais. «Non ce n’est pas fini, il reste 36 points et nous n’avons d’autre objectif que de nous battre pour ces 36 points. Personne ne va baisser les bras. Quatre points, c’est un écart que nous pensons pouvoir combler. Ici, c’est le Real Madrid et personne ne renoncera. Il nous reste 36 points à prendre, et l’objectif est de les obtenir tous. Je sais qu’après aujourd’hui, la situation semble désespérée, mais personne ici ne laisse filer la Liga, personne ne laisse rien passer. Nous savons que nous avons beaucoup de progrès à faire, mais je ne vais absolument pas critiquer l’effort des joueurs. Nous pouvons faire mieux, et c’est ma responsabilité, oui. Je n’ai pas dit que nous étions incapables de bien jouer, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Si quelqu’un est responsable de la défaite, c’est moi, je l’accepte. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est travailler avec mes joueurs».

D’ailleurs, d’après les informations du club, aucun joueur du Real Madrid s’est arrêté en zone mixte pour parler aux médias espagnols. L’histoire récente rappelle qu’une série négative peut vite emporter les certitudes.

Battus par Getafe au Bernabéu, le Real Madrid concède une deuxième défaite consécutive et laisse filer de précieux points dans la course au titre. À quatre longueurs du FC Barcelone, les Merengues n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent encore croire à la Liga.