Vidéo - À Ndingler, les hommes de Babacar Ngom Sedima dégainent leurs armes pour intimider les populations

Le feu couve au village de Ndingler et la situation pourrait dégénérer en drame si rien n’est fait pas les autorités. Les populations qui refusent de céder leurs terres à l’homme d’affaires et patron de Sedima Babacar Ngom, opposent une résistance à ses hommes qui se pointent sur les lieux avec des armes. Sur cette vidéo, on voit un des vigiles de la Sedima dégainer son arme au milieu de la poignée de population... Regardez !