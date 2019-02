Vidéo - À Sedhiou, Idy demande où sont passés les milliards annoncés pour le développement de la Casamance

Idrissa Seck, candidat de la coalition "Idy 2019" a été accueilli en grande pompe ce lundi soir à Sedhiou, au Sud du Sénégal. Le candidat s'est demandé où est-ce que le gouvernement a mis les milliards dont il parle pour le développement de la région. Parlant, du stade municipal de la région en mauvais état, le cabinet estime que "c'est le symbole de l'échec de la politique sportive du gouvernement sortant". Pour le chômage des jeunes, c'est totalement inacceptable. C'est pourquoi il dit avoir axé sa politique de développement économique et de redressement de la situation du pays sur développement des petites et moyennes entreprises à l'échelle régionale et départementale.