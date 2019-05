Vidéo - À sa sortie du tribunal, Thione accuse la gendarmerie et certains médias

Libéré par le juge du tribunal Correctionnel, qui a annulé toute la procédure pour non respect du règlement numéro 5 de l’Uemoa par le parquet, le chanteur Thione Seck a déversé sa bile sur les gendarmes qui l’ont arrêté et les journalistes qui étaient présents sur les lieux ce jour-là. Le lead vocal de Raam Daan parle de complot contre sa personne dans le but de ternir son image et de lui faire très mal... Regardez !!!