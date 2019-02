Vidéo - Accueil de Wade: Les Sénégalais s'expriment en marge du cortège

Les Sénégalais ont réservé à Me Abdoulaye Wade un acceuil triomphal jeudi et l’ont accompagné de Diamniadio où il est arrivé en jet privé à son permanence à Dakar. Sortis tout au long de la route national numéro 1 (Rn1), ils ont exprimé leurs sentiments de différentes manières. Pancartes, Tee-shirts, Magnétophones, banderoles... tous les moyens de communication étaient bonnes pour faire passer leur message au père de Karim Wade, candidat recalé à la présidentielle du 24 février 2019. PressAfrik a tendu son micro à des militants dévoués et parfois très excités pour recueillir leurs avis sur ce retour au bercail de «Goor-gui».