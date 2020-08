Défaite du Barça contre Bayern: des supporters catalans à Dakar ne digèrent toujours pas et appellent à un remaniement du club

Le Barcelone n'oubliera jamais son humiliation (8-2) face au Bayern lors de la demi-finale de la ligue des champions vendredi soir. Un match qui suscite toujours beaucoup de débats et de déceptions des supporters catalans à Dakar qui ne digèrent pas la défaite.



Dans ce jardin public sis au quartier populaire de Niary Tally, l'ordre du jour est le match de Barça-Bayern. Chacun donne son point de vue sur le match et le départ de Setein, sans oublier le départ annoncé de Messi. Assis calmement dans le jardin en train de prendre l'air, un vieux d'une cinquantaine estime que l'équipe de Barcelone doit faire un réaménagement s'il veut avoir un avenir meilleur.



D'autres comme Bakary Sy remettent en cause le niveau de l'entraîneur. S'agissant du départ de Messi, c'est une décision jugée logique par certains supporters.



Pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Paris-Saint-Germain (PSG) affrontera Leipzig, mardi 18 août ; l’Olympique lyonnais (OL) s’étalonnera au Bayern Munich, le lendemain.