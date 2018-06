Vidéo -Attaques, plainte pour produits périmés : le DG d'Auchan dit tout... Entretien EXCLUSIF!!!

Jeudi 28 juin 2018, il est 11 heures quand une équipe de PressAfrik débarque dans les locaux de la Direction générale d'Auchan à Yoff. Après quelques échanges d'usage avec le département de la Communication, le patron des lieux Laurent Leclerc nous reçoit dans sa salle de réunion en présence de Mesdames Hellal et Assietou Dramé, respectivement Responsable juridique et Responsable de formation et Communication interne.

Jour de match oblige (Sénégal-Colombie, gagné par les Colombiens 1-0), Monsieur Leclerc arbore un maillot de l'équipe nationale du Sénégal qu'il a floqué de son prénom. Détendu et très taquin par moment, il a tout de même donné un ton sérieux à l'interview. Surtout, que c'est l'image de la boîte qu'il dirige qui est en cause. Sans langue de bois, il qualifie son accusateur de maître chanteur et répond à toutes les accusations et attaques dont Auchan font objet... Regardez !!!