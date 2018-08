Vidéo-Bernard Casimir Demba Cissé «Plus de 80 représentants ont répondu présents»

La Direction générale des élections a refusé du monde ce matin. En effet, plus de 80 candidats ont déféré à l’invite lancée par cette entité pour venir récupérer leurs documents en papiers et en format électronique. A l’occasion, Bernard Casimir Cissé, le Directeur de la formation et de la communication au niveau de la cette entité est revenu sur les modalités du parrainage ainsi que sur la constitution des documents mis à la disposition des partis, coalitions ou indépendants.