Vidéo - Comment Eiffage assure la Viabilité-Sécurité de de l'Autoroute de l'Avenir

Gérer une infrastructure comme l'Autoroute de l'Avenir requiert tout un dispositif détaillé et de qualité. Pour assurer la Viabilité-Sécurité, Eiffage Concession n'a pas ménagé ses efforts en termes de moyens logistiques et humains. Le Viable Chérif Diaw nous plonge dans le quartier général Viabilité-Sécurité qui gère la fluidité et la sécurité de l'autoroute à péage... Vidéo !