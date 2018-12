Vidéo - France 24 fait le point sur le soufre déversé sur la voie publique à Mboro par les ICS

En l'espace d'un peu plus de deux semaines, la chaîne d'information française France 24, s'est intéressée à deux reprises au soufre déversé sur la voie publique à Mboro, par les camions des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Par le biais de la Plateforme de veille Mboro SOS, leur reporter a pu collecter des photos et des vidéos montrant du soufre sur la voie publique à Mboro et à Darou Khoudoss, des localités situées dans la région de Thiès (ouest). Les populations de la localités s'inquiètent pour leur santé. Le chargé de communication de ladite plateforme créée en 2017 pour dénoncer les problèmes de la localité et proposer des solutions, Ndiaga Ndiaye intervient dans cette vidéo diffusée par France 24...Regardez !!!