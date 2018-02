Vidéo- Guédiawaye FC: Djiamil Faye s'attque à la FSF

Preuves à l’appui, le président du Guédiawaye FC a revendiqué sa victoire concernant le combat qu’il a mené contre la Fédération sénégalaise de football (FSF). Face à la presse cet après-midi, M. Faye a fait savoir qu’il ne comptait pas céder d’un pouce et tôt ou tard, Me Senghor et Cie devront se résoudre à se plier devant ces faits.