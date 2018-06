Vidéo - Jospeh Ndong revient sur l'épopée de 2002... avec des anecdotes croustillantes

Revoilà l'anvien ministre des Sports Joseph Ndong. Chez lui. À Joal. L’ancien ministre des Sports, figure tutélaire de la Génération 2002, n’a pas changé. Ou très peu. Le même calme qui désarme les plus agités. La même voix douce au débit lent. Le même langage corporel qui respire l’humilité. La même courtoisie…

Les rares changements notables sont liés à l’âge qui chahute le physique de notre hôte : les cheveux désertent le crâne tandis que les rides s’installent… Mais Joseph Ndong a la mémoire intacte.

À preuve, seize ans après, dans cet entretien avec Seneweb il ne fournit aucun effort pour ressortir les souvenirs de l’épopée de 2001-2002 des Lions du foot. À renfort d’anecdotes, les unes plus croustillantes que les autres, il revisite les plus belles pages du football sénégalais.

De sa nomination comme ministre des Sports, avec pour mission «de gagner beaucoup de médailles d’or» (dixit Wade), à la séparation douloureuse avec Bruno Metsu, en passant par la naissance de l’Équipe, sous l’Allemand Peter Schnittger, l’enrôlement de Souris comme président de la Fédération sénégalaise de football ou les pratiques mystiques dans la Tanière, Joseph Ndong se confie sans détour dans un entretien avec Seneweb...