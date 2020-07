Vidéo - La raison pour laquelle Sadio Mané prie que Aston Villa reste en Premier League

Rédigé le Dimanche 5 Juillet 2020 à 23:23 | Lu 82 commentaire(s)

Sadio Mané a marqué ce dimanche son 16e but de la saison contre l’une des équipes qui lui réussit le mieux en Premier League. En six confrontations avec Aston Villa, l’attaquant sénégalais a inscrit six but. Interpellé par un journaliste britannique après la victoire de Liverpool, le natif de Bambaly a reconnu, de manière taquine, que Villa lui portait chance et qu’il priait pour leur maintien en Premier League afin de pouvoir encore à marquer contre eux... Regardez !





