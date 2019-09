Vidéo - Les Sapeurs-pompiers réceptionnent un important matériel de sauvetage

Pour sa mission de prévention et de réduction des risques de catastrophe ainsi que de secours d'urgence, et de lutte contre les incendies et accidents de toutes natures, la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers a procédé, ce jeudi à la réception du premier lot de matériels. La cérémonie a été présidée par le président de la République.



Ce plan de mise à niveau des unités existantes d'un montant de 26 milliards est constitué de 77 ambulances et véhicules de secours routiers, 51 fourgons d'incendie, remorques émulseurs et camions d'éclairage, 7 véhicules de transport de personnel de 50 places, 1 véhicule - échelle pivotante, 2 véhicules de commandement, Vingt quatre mille (24 000) équipements de protection individuelle. D'autre réalisations sont prévues....