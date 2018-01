Vidéo-Liberia : l’ancien footballeur George Weah investi président dans un stade de 35 000 personnes

Après avoir prêté serment, l’ancien enfant des bidonvilles a promis de s’attaquer à la corruption. C’est « la meilleure façon d’agir sur la pauvreté et de réduire le fossé qui sépare les riches et les pauvres », a-t-il affirmé. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent africain, et qui est restée au pouvoir pendant douze ans.