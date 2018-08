Vidéo - Marché Castor: Clients et commerçants se prononcent sur la rareté des denrées à l'approche de la Tabaski

Au marché Castor, ce n'est pas encore la folle ambiance des veilles de fêtes. Et pourtant, quelques jours seulement séparent les musulmans du Sénégal de la Tabaski ( qui va se fêter le 22 août prochain). Les denrées de première nécessité comme l'oignon et la pomme de terre voient leurs prix flamber du fait de leur rareté. Les commerçants et les clients se prononcent sur cette situation devant les caméras de l'équipe de PressAfrik...Regardez !!!